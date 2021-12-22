Спецслужбы США и Британии пытались получить от Клюшина секретные сведения

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы США и Великобритании перед задержанием обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Владислава Клюшина в Швейцарии пытались склонить его к передаче секретных сведений, которыми он якобы обладал. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил прежний швейцарский адвокат россиянина Оливер Сирик.

Как утверждает Сирик, Клюшин отверг эти попытки. Он добавил, что эти действия имели место во время поездок его прежнего подзащитного в Европу. "Разведслужбы США смотрели на него как на человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами", - добавил Сирик.

Дело Клюшина

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде. В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. 18 декабря Клюшин был экстрадирован в США.

Россиянина обвиняют в США в причастности к хакерским атакам в отношении американских компаний, а также в проведении финансовых операций на основе конфиденциальной информации, которая якобы ранее была похищена.

По одному делу с Клюшиным проходят еще четыре россиянина - указанный выше Иван Ермаков, а также Михаил Ирзак, Николай Румянцев и Игорь Сладков.