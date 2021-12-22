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Байден проведет Рождество в Белом доме с родными и близкими

Также политик останется на какое-то время в Делавэре между Рождеством и Новым годом, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Джо Байден собирается отметить свое первое Рождество в качестве президента США в Белом доме в кругу родных и близких. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

"Завтра вы его увидите. Мы еще дорабатываем детали его графика, но он будет завтра находиться здесь, в Белом доме, работая", - сказала репортерам официальный представитель главы администрации США.

"Он, конечно, проведет Рождество в Белом доме в кругу семьи. <...> И он также проведет какое-то время в Делавэре между Рождеством и Новым годом", - добавила Псаки. В штате Делавэр в городе Уилмингтон находится родной дом Байдена. Рождество празднуют в Соединенных Штатах 25 декабря по григорианскому календарю.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, Джен
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