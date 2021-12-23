Путин проведет свою семнадцатую большую пресс-конференцию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет ежегодную большую пресс-конференцию. В таком формате он пообщается с журналистами в 17-й раз.

И вновь живое общение

В этом году мероприятие вернется в очный режим и пройдет в Манеже. Старт запланирован на 12:00 мск. Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из своей резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные же участники могли задать вопрос Путину по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и "относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения".

Он подчеркивал, что для таких мероприятий живой формат просто необходим. "Это всегда удобнее для [Путина] - смотреть на людей. И удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы", - говорил представитель Кремля.

Свободные вопросы - исчерпывающие ответы

Пресс-секретарь президента подчеркивал, что предстоящая пресс-конференция будет классической: "со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами". Темы же, по его словам, специально не прописываются, но "легко прогнозируются".

Как отмечал Песков, наибольший эмоциональный отклик на таких встречах у президента вызывают вопросы по тем проблемам, "которые остро стоят на его рабочей повестке дня". Он пояснял, что делами социально-экономического развития страны Путин занимается на ежедневной основе, и для него приоритетом являются все темы, "связанные с людьми".

Пресс-секретарь предположил, что глава государства во время общения с прессой ответит и на несколько вопросов, связанных с глобальной повесткой. "Таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - заметил он.

В целом же, как рассказал представитель Кремля, для Путина это мероприятие важно с точки зрения подведения итогов года, в том числе в экономике, внутренней политике, международных отношениях. Все это, по оценке Пескова, вызывает живой интерес, "и обо всем этом нужно рассказать".

Переезд в Манеж

Несмотря на "возвращение к истокам" в виде очного формата, некоторые элементы традиционной встречи все же изменились. Например, поменялось место проведения. Первые пресс-конференции Путин проводил в Круглом зале в Кремле, а с 2012 года встречи президента с прессой были перенесены в Центр международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной.

В прошлом году, когда общение шло по видеосвязи, представителей региональных СМИ также собирали в специальных центрах по федеральным округам. На этот раз в некоторых городах тоже организованы площадки, но задать вопрос президенту оттуда будет уже нельзя - только посмотреть трансляцию.

А вот Манеж для большой пресс-конференции будет задействован впервые. Ранее глава государства проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию РФ. Сейчас же места парламентариев в этом зале займут журналисты.

Переезд, как пояснял представитель Кремля, связан с размером зала - в ЦМТ он меньше. На фоне пандемии будет важно обеспечить дистанцию: как между самими журналистами, так и между президентом и прессой.

"Поэтому во исполнение этих требований Роспотребнадзора, а все-таки первостепенная забота - это безопасность, здоровье президента, мы просто выбрали зал побольше, - уточнил Песков. - Потом, когда все нормализуется, вернется на круги своя, даст бог, переедем обратно".

"Вход по спискам"

Организовывая очную встречу президента с журналистами, Кремль был вынужден учитывать условия, которые диктует пандемия. Из-за этого, в частности, на пресс-конференцию в этом году не объявлялась свободная аккредитация, был установлен лимит участников.

Управление пресс-службы и информации президента само приглашало СМИ на мероприятие. При этом, как подчеркивал пресс-секретарь главы государства, в список включены те, кто активно освещает политическую, экономическую и конкретно президентскую повестку, и на встречу "де-факто попадают все, кто был в предыдущие годы".

Всего на большую пресс-конференцию аккредитованы 507 журналистов - в полтора раза меньше, чем годом ранее. Тогда на нее были допущены 774 человека. Тем не менее, в список вошли представители и российских, и международных медиа. Аккредитацию получили также корреспонденты телеканала "Дождь" и издания Meduza, признанных в России СМИ-иноагентами. Больше половины участников, по словам Пескова, - представители региональной прессы. Что касается иностранных медиа, то присутствовать будут практически все, кто аккредитован в России.

Прийти на мероприятие вновь сможет лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который в прошлом году уже участвовал в пресс-конференции Путина в качестве генерального продюсера канала RTVI. Доступ на площадку получила и Ксения Собчак: в качестве места ее работы указано медиа Ostorozhno, чье название созвучно с названием YouTube-канала журналистки.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это мероприятие, стабильно росло: с примерно 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1 364 - в 2008 году. На пресс-конференциях, проходивших во время третьего президентского срока Путина, число аккредитованных журналистов не опускалось ниже 1 250. Рекордной стала встреча 2019 года. Тогда в списки были включены 1 895 человек.

Пандемийный режим

Из-за пандемии для участников мероприятия были введены и другие противоковидные ограничения. Так, для прохода на площадку нужно будет предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус. А во время самой пресс-конференции необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

Как признавал Песков, это доставляет участникам определенные неудобства, но подобные меры - вынужденные. "Это те неудобства, с которыми нам теперь жить, по всей видимости, продолжительное время", - констатировал он.

Традиция пресс-конференций

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени - один час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - четыре часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

В 2020 году встреча продлилась четыре часа 29 минут. Та пресс-конференция включала элементы прямой линии, поэтому к президенту могли обратиться не только журналисты, но и другие граждане. Всего на мероприятии в прошлом году Путин ответил более чем на 50 вопросов.