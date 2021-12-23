ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от ковида, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний и, кроме того, в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска. Об этом говорится в распространенном в среду в Женеве заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

"ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким, и поскольку не достигнут широкий охват [прививками] во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний", - говорится в заявлении.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду обратил внимание на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. "В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств - членов ВОЗ смогли достичь вакцинации 40% своего населения до конца года", - сказал он, назвав в качестве главной причины трудностей на пути к этой цели "перекосы в глобальных поставках" вакцины. Глава ВОЗ привел данные, согласно которым сейчас в мире "около 20% всех доз вакцины ежедневно используется на бустерные и дополнительные прививки". Как подчеркнул Гебрейесус, отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире "стоило многих жизней".

Гебрейесус считает, что необходимы дополнительные меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Появление омикрон-штамма, по его словам, подчеркивает необходимость скорейшего решения этой задачи. В приоритетном порядке нужно предоставить возможность привиться работникам здравоохранения, пожилым и другим людям, подвергающимся повышенному риску, которые еще не сделали первой или второй прививки. Он напомнил, что в Африке трое из каждых четырех работников здравоохранения не привиты.