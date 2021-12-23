Вильфанд: сильный холод начнет отступать от Москвы 23 декабря днем

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Температура в Москве повысится до 11-13 градусов мороза в четверг днем, к субботе потеплеет уже до пяти-семи градусов мороза. В воскресенье москвичей ждет очередное похолодание, однако опасаться аномальных и редких морозов уже не стоит, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневная температура в четверг еще тоже низкая, но уже минус 11-13 градусов, а это уже веселее. Дальше пойдет повышение температуры. Эту погоду нельзя назвать теплой, но по отношению к этим редким морозам… Сейчас говорят, что молодежь не помнит такой настоящей зимы, однако старики тоже не помнят. Говорят, что 50 лет назад такие морозы были типичны - ничего подобного. Мы, метеорологи, опираемся на климатические данные, когда о глобальном потеплении еще не говорили, и даже по сравнению с этими показателями погода очень холодная - двузначные аномалии. Бывало холоднее, конечно, но ситуация все-таки редкая", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в пятницу повышение температуры продолжится, и столбики термометра днем будут уже показывать от 10 до восьми градусов мороза.

Суббота станет самым теплым днем недели. Температурный фон приблизится к климатической норме. "В субботу ситуация будет необычная - быстро перемещается ложбина низкого давления. Атмосферное давление резко понизится. Оно будет около 730 миллиметров ртутного столба и даже ниже. Прогнозируется порывистый ветер до 15 м/с, заметный снег, а местами сильный, но температура еще повысится. Ночью будет 8-10 градусов мороза, днем - семь-пять градусов мороза", - отметил он.

Затем москвичей ждет очередное понижение температуры, но небольшое. Редких и аномальных морозов, которые были в начале недели, ждать не стоит. "Опять понижение температуры, но уже до нормальных, в кавычках, значений. Температурный фон прогнозируется в диапазоне 10-15 градусов мороза ночью, 7-12 градусов мороза - днем. В начале следующей недели такая погода сохранится", - рассказал Вильфанд.