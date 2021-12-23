Минприроды выявило в России 35 городов с наиболее загрязненным воздухом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экологический мониторинг выявил 35 городов России с наиболее загрязненным воздухом: Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ и другие. Эти города могут стать частью обновленного федерального проекта "Чистый воздух" летом 2022 года, сообщил ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

"Предварительно, по результатам экологического мониторинга, мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. В целом общий перечень появится после утверждения и применения методики", - сообщил он.

По словам Козлова, в предварительный список вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

Методика определения

Козлов рассказал, что ранее Минприроды и Росгидромет разработали методику для формирования перечня этих городов. "Согласно документу, города включаются в перечень, если уровень загрязнения воздуха фиксировался таким не менее трех лет из пяти последних. До конца февраля направим ее на государственную регистрацию в Минюст", - отметил министр.

В методике рассчитываются три взаимосвязанных показателя, отражающие степень как максимального кратковременного, так и длительного загрязнения воздуха: максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества к предельно допустимой концентрации (ПДК), повторяемость превышений ПДК разовыми концентрациями, среднее значение концентраций пяти загрязняющих веществ, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА).

Козлов отметил, что список будет утвержден до 30 июня 2022 года. "Далее, по методике, будет составлен перечень городов, где наблюдается высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха. Он будет утвержден распоряжением правительства РФ в срок до 30 июня 2022 года. Там будут также указаны сроки и этапы проведения эксперимента", - сообщил он.

Федеральный проект "Чистый воздух"

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. На эти цели в инвестиционных программах предприятий предусмотрено более 500 млрд рублей из внебюджетных источников.

В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.