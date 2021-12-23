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Пандемия COVID-19

Бельгия ввела новые антиковидные ограничения

С 26 декабря запрещается большинство коллективных мероприятий в закрытых помещениях

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Бельгия ввела новые антиковидные ограничения, объявив о закрытии практически всех развлекательных заведений с 26 декабря, в связи с быстрым распространением штамма "омикрон". Об этом сообщил премьер-министр Александер Де Кроо заявил на пресс-конференции в среду.

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"Мы получаем все новые цифры и новую информацию о распространении и опасности этого варианта. Нам нужно быть более осторожными, чем когда-либо, - заявил он. - Мы должны сдержать распространение нового варианта вируса, и главным средством для этого остается третья бустерная доза".

Премьер объявил решение координационного комитета по борьбе с пандемией - с воскресенья запрещается большинство коллективных мероприятий в закрытых помещениях, прекращается до особого распоряжения работа кинотеатров, театров, концертных залов, казино, а также рождественских базаров в закрытых помещениях.

Рождественские базары на открытом воздухе останутся открыты, но их организаторы должны принять меры для соблюдения социальной дистанции.

Теги
БельгияПандемия COVID-19Де Кроо, Александер
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