Власти США сообщили о росте на 25% среднего числа заражений коронавирусом за сутки

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американские специалисты зафиксировали рост среднего суточного показателя заболеваемости новым коронавирусом в США на 25% по сравнению с данными за предыдущую неделю. Об этом заявила в среду руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски на регулярном брифинге, организованном Белым домом.

"Текущий средний за семь дней суточный показатель роста числа новых случаев составляет около 149,3 тыс., увеличение по сравнению с предыдущей неделей составило 25%, - отметила она. - Средний за семь дней показатель новых случаев госпитализации [заразившихся коронавирусом] за сутки сейчас составляет около 7,8 тыс, а средний за семь дней показатель летальных исходов - около 1,2 тыс. в сутки, это рост примерно на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей".

Валенски пояснила, что основная часть новых случаев заражения приходится в настоящее время на омикрон-вариант коронавируса. Как она добавила, такое развитие событий "схоже с тем, что происходит в мире". Глава ЦКПЗ заверила, что власти США "прогнозировали это и готовились".

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, также выступивший на брифинге, говоря об омикрон-варианте, отметил: "Нет сомнения, что мы имеем дело с вирусом, который быстро распространяется". По его словам, власти США в связи с этим "ожидают увидеть значительный рост числа случаев" заражения. Вместе с тем, как подчеркнул Фаучи, исследователи в ЮАР получили данные, согласно которым омикрон-вариант вызывает менее тяжелое заболевание, чем разновидность коронавируса "дельта". Главный инфекционист США констатировал, что заразившимся штаммом "омикрон" реже требуется госпитализация, чем в случае с разновидностью "дельта".

Президент США Джо Байден в среду выразил надежду на то, что число случаев госпитализации заразившихся коронавирусом поможет сократить использование нового препарата, разработанного компанией Pfizer. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения ранее одобрило его применение в чрезвычайных обстоятельствах для лечения инфицированных. По словам Байдена, появление указанного средства является "важным шагом вперед" с точки зрения борьбы с пандемией. Американский лидер сообщил, что власти США заранее договорились о приобретении доз препарата в объемах, достаточных для "проведения 10 млн курсов лечения".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 51,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 811 тыс. человек. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.