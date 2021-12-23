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Пандемия COVID-19

В Венесуэле выявили первые семь случаев заражения омикрон-штаммом

Заражения зарегистрированы в штатах Миранда, Лара и в Каракасе

ГАВАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Венесуэльские специалисты выявили первые семь случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента республики Николаса Мадуро.

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"В Венесуэле выявлены первые семь случаев заражения штаммом "омикрон", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter. Отмечается, что заражения зарегистрированы в штатах Миранда, Лара и в Каракасе.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПандемия COVID-19
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