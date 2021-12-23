Опрос: более четверти россиян копят деньги на празднование Нового года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более четверти россиян (26%) начинают откладывать деньги на празднование Нового года заранее, а еще 19% респондентов вовсе не планируют тратиться на этот праздник. Такие результаты получил Почта банк, опросив около 2 тыс. человек в возрасте 17-55 лет из разных регионов - подписчиков аккаунтов банка в соцсетях, а также посетителей сайта банка.

"Почта Банк провел в соцсетях и на сайте банка опрос россиян на тему трат на новогодние праздники. Половина опрошенных (49%) заявили, что им вполне хватает зарплаты, еще 26% рассказали, что откладывают средства заранее, 19% вообще не планируют тратиться на этот праздник, а 6% готовы занять, если в этом будет необходимость", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Как показал опрос, 35% россиян готовы потратить на празднование Нового года от 20 до 50 тыс. рублей, включая подарки, праздничный стол, поездки и развлечения. Чуть меньше - 29% - планируют отдать от 10 до 20 тыс. рублей, 5-10 тыс. составляет новогодний бюджет у 23% россиян. При этом 13% могут позволить себе потратить более 50 тыс. рублей. Причем мужчины вдвое чаще женщин выбирали максимальные суммы трат (20-50 тыс. рублей и свыше 50 тыс. рублей), свидетельствуют результаты опроса.

Потратить накопленные деньги в первую очередь на подарки собираются 58% опрошенных. 20% респондентов направят средства на праздничный стол. Еще 15% отправятся в поездку, а 7% потратят на различные развлечения в новогодние каникулы.

Большинство опрошенных (76%) планируют встречать Новый год дома, в кругу семьи или друзей, 15% - на даче или в загородном отеле. В поездку отправятся 7% респондентов. И лишь 2% хотят встретить Новый год в ресторане или клубе.