Тесно контактировавший с вице-президентом США Харрис сотрудник заразился коронавирусом

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудник, тесно контактировавший в минувший вторник с американским вице-президентом Камалой Харрис, заразился коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы вице-президента.

"В среду утром сотрудник, который работал вместе с вице-президентом в течение дня во вторник, получил положительный результат теста на COVID-19", - сообщается в документе. Отмечается, что этот человек был ранее полностью вакцинирован и ревакцинирован и не испытывал симптомов.

Сама Харрис дважды сдала тесты на коронавирус, и результаты был отрицательным. "Поскольку рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) не требуют от полностью вакцинированных людей уходить на карантин после контакта [с больными], вице-президент продолжит придерживаться своего обычного графика", - отмечается в документе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об аналогичном случае контакта президента страны Джо Байдена с сотрудником Белого дома, у которого выявили ковид. Американский лидер позднее также сдал отрицательный тест на коронавирус.