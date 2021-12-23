Непогода ожидает ряд регионов России в ближайшие дни

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидает Вологодскую, Архангельскую, Курскую, Белгородскую, Ивановскую, Ярославскую области и ряд других регионов в ближайшие дни. В Ленинградской, Псковской, Нижегородской, Калининградской областях и Краснодарском крае прогнозируются сильные осадки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Опасные и неблагоприятные явления прогнозируются в ближайшие дни в некоторых регионах. 23-25 декабря в Вологодской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе ожидается аномально холодная погода. Температура будет ниже нормы на 7-12 градусов. С четверга по пятницу в Орловской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях температура будет ниже нормы на семь и более градусов", - сказал он.

В четверг и пятницу в Ленинградской области будет сильный снег, метель, ветер до 20 м/с. "Аналогичная погода в Псковской, Новгородской и Калининградской областях", - отметил Вильфанд. Непогода в ближайшие дни также ожидается на Кубани. "В Краснодарском крае, в том числе в Сочи, будут сильные осадки в виде мокрого снега и снега, налипание снега, ветер до 20 м/с", - сказал он.