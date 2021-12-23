Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт" 3 января

ТАСС, 23 декабря. Венесуэла приступит к использованию российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы 3 января. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента страны.

"С понедельника, 3 января, Венесуэла начнет применение препаратов "Спутник Лайт", Abdala (кубинская вакцина) и других в качестве бустерных доз против коронавируса", - указано в заявлении.

Президент республики Николас Мадуро сообщил, что на данный момент иммунизировано 87% населения страны. "Мы надеемся достичь нашей цели в 90% [вакцинированных] к 31 декабря", - приводит пресс-служба слова главы государства.

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", насчитывающая 1,4 млн доз, была доставлена в Венесуэлу во вторник. Страна одобрила применение вакцины "Спутник Лайт" в мае этого года. Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы начнут вакцинацию жителей бустерными дозами препаратов от коронавируса с 1 января.