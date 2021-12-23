{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи в США сообщили о сбое в работе TikTok

Более 80% сообщивших о сбоях заявили о неполадках в работе сайта, отмечает сервис Downdetector

ТАСС, 23 декабря. Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в среду в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 81% сообщивших о сбоях американских пользователей отмечают неполадки в работе сайта, 8% - в работе приложения, еще 11% испытывают проблемы при подключении к серверу. Незначительные сбои зафиксированы также в Великобритании и Канаде.

Китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, была запущена в середине 2018 года.

Теги
США
Пандемия COVID-19
В Южной Корее зафиксировали новый суточный антирекорд смертности из-за коронавируса
За сутки в стране умерли 109 человек
Читать полностью