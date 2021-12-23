Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту примерно в 6 км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Спутниковые данные показали, что взрывы привели к выбросу пепла на высоту 5,7-6 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 31 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет.