Спрос на тесты на антитела к COVID-19 вырос в регионах России до 10% за неделю

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спрос на тесты на антитела к коронавирусу в России вырос за неделю с 13 по 19 декабря по сравнению с неделей ранее, сообщили опрошенные ТАСС медицинские лаборатории. Например, рост спроса среди клиентов "Хеликс" составил 10%.

"Спрос на тесты на антитела к COVID-19 показывает стабильный рост. На неделе с 13 по 19 декабря компания выполнила тестов на антитела к COVID-19 на 10% больше, чем на неделе ранее", - сказала заместитель генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина. Она отметила, что лидерами по спросу стали Челябинская, Омская, Мурманская, Калужская и Псковская области.

По данным "Инвитро", спрос на тесты на антитела за неделю вырос в среднем на 9%, при этом в Дальневосточном федеральном округе он увеличился на 74%, в Сибирском - на 29%, в Северо-Западном - на 21%. Такую тенденцию в компании связывают с возможным принятием решения о выдаче QR-кодов по результатам тестирования на антитела к COVID-19 и желанием людей проверить их наличие, сказали в пресс-службе.

В "Медси" не заметили значимых колебаний спроса на тесты за прошедшую неделю. С 13 по 19 декабря он вырос на 7% по сравнению с предыдущей неделей, но снизился на 6% по сравнению с неделей с 29 ноября по 5 декабря, отметила заместитель медицинского директора компании Ксения Шеховцова. В центре молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора также не видят оснований говорить о взрывном росте спроса на эту услугу, который еженедельно растет на несколько процентов, объяснила ведущий эксперт центра Елена Тиванова.

В лабораторных отделениях "Гемотест" спрос на тесты на антитела за неделю не вырос, а, напротив, немного снизился. Это может быть связано с ожиданием россиянами спада пандемии, принятия соответствующего закона и предстоящего длительного отдыха, предположила руководитель департамента медицинского маркетинга компании Татьяна Иванова.

Вице-премьер Татьяна Голикова 13 декабря сообщила, что граждане, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, если они болели после 1 января 2021 года.