В арктических районах Якутии ведут строительство пилотных гибридных электростанций

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство шести комплексов, использующих дизельное топливо и солнечную энергию, ведется на территории двух арктических районов Якутии. Один из них уже введен в эксплуатацию, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"На основании соглашения между правительством Республики Саха (Якутия) и компанией "Русгидро" на территории Момского и Верхоянского районов реализуется шесть пилотных проектов по строительству автоматизированных гибридных энергоустановок", - сообщили в министерстве.

Первая из шести таких автоматизированных гибридных электростанций начала работу в этом году в селе Улахан-Кюель Верхоянского района. Уточняется, что до конца 2022 года гибридные электростанции появятся в городе Верхоянске в Верхоянском районе, поселках Хонуу, Тебюлях, Кулун-Елбют и Сасыр в Момском районе. В Верхоянске электростанция находится на стадии завершения, идет подготовка к пуско-наладочным работам.

В министерстве отметили, что элементы каждого энергокомплекса будут объединены автоматизированной системой управления, которая обеспечит наиболее эффективную работу комплекса с минимизацией потребления топлива. Использование таких энергокомплексов позволит сократить потребление топлива до 30% от текущих значений, добавили в пресс-службе.

Оптимизация локальной энергетики позволит до 2023 года запустить энергокомплексы в 41 населенном пункте, в 2024 году гибридными станут энергоисточники еще в 25 селах.