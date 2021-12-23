Итоговое сочинение успешно написали более 97% выпускников школ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 97% выпускников школ успешно справились с написанием итогового сочинения, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

как показал себя единый госэкзамен за десять лет

Эволюция ЕГЭ: как показал себя единый госэкзамен за десять лет

"Итоговое сочинение (изложение) в основной срок 1 декабря 2021 года успешно написали и получили "зачет" 97,2% участников, что примерно соответствует результатам прошлых лет. В этот день сочинение написали почти 622 тыс. человек из всех регионов России, за исключением Республики Калмыкия, где сочинение было перенесено из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что самым популярным направлением тем итогового сочинения у одиннадцатиклассников в этом году стало "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня", которое выбрали 31,2% выпускников. На втором месте оказалось направление "Преступление и наказание - вечная тема" - его выбрали 29,1% участников. Далее следуют "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина" - выбрали 15,4%, "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?" - 13,2%, "Человек путешествующий: дорога в жизни человека" - 11,1%.

Школьники, которые получили "незачет", не явились на сочинение или не завершили его написание по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки - 2 февраля и 4 мая 2022 года.

"Зачет" по сочинению является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты также могут быть по решению вуза учтены при зачислении. Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в университеты, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие сочинение, могли написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года.

ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля.