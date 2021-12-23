Рособрнадзор не намерен упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Содержание и уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году из-за пандемии коронавируса упрощать не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 году - прим. ТАСС) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию", - заявил Музаев.
Согласно утвержденному расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи в 2022 году у одиннадцатиклассников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.
Экзамен по базовой математике
Музаев подчеркнул, что Рособрнадзор не видит предпосылок к отмене ЕГЭ по базовой математике в 2022 году из-за ковида.
"Два года показали, что мы научились жить и в ковиде, сдавать экзамены научились. Нет таких предпосылок", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он напомнил, что 15 декабря уже утверждено расписание ЕГЭ.
В 2021 году ЕГЭ по базовой математике из-за пандемии был отменен, профильную математику сдавали выпускники, которым экзамен был необходим для поступления в вуз.
ПЦР-тесты для учеников
Рособрнадзор не будет требовать результаты ПЦР-тестов на ковид от участников ЕГЭ в 2022 году, сообщил глава ведомства.
"Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. <…> Все привиты уже в принципе", - заявил Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.
По его мнению, среди работников сферы образования меньше всего антиваксеров, можно предположить, что почти у всех учителей есть иммунитет к ковиду. Поэтому нет смысла требовать результаты ПЦР-тестов, тем более, когда появился новый штамм.
Музаев добавил, что следует соблюдать антиковидные требования, которые действовали во время кампании по сдаче экзаменов в предыдущие два года.
Контрольные на компьютерах
По словам Музаева, Рособрнадзор разрешил провести в 2022 году всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории, обществознанию, биологии и географии на компьютерах.
"Мы не обязываем никого делать это на компьютерах, мы даем право выбора - хотите, можете на компьютерах провести эту контрольную", - сказал Музаев.
Как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, школы по желанию смогут провести ВПР в таком формате по четырем предметам - истории, обществознанию, биологии и географии.
Всероссийские проверочные работы в 2022 году пройдут с марта по май, это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
ЕГЭ только для поступающих в вузы
Как отметил Музаев, Рособрнадзор не видит рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен только для поступающих в вузы.
"Мы провели [кампанию по сдаче ЕГЭ в 2021 году] в рамках постановления правительства, оно позволяло это сделать, ничего трагичного не произошло. Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение. И эти два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет", - сообщил Музаев.
В 2021 году выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в вузы, сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Те, кто поступал в вуз, сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.
По словам Музаева, два прошедших в условиях пандемии года показали, что почти 10% выпускников школ выбирают сдачу экзаменов не в форме ЕГЭ, это около 60 тыс. человек. Глава ведомства отметил, что, например, в сельской местности или отдаленных местах школа является центром жизни, поскольку каких-то других учреждений нет. "И дети в таких местах иногда идут в школу как в центр социализации, а не для того, чтобы потом в высшее учебное заведение поступать. И такой процент два года подряд", - отметил Музаев.
Вместе с тем такой формат, когда ЕГЭ сдают только поступающие в вузы, должны поддержать общество, Госдума, правительство, добавил Музаев.