Рособрнадзор не намерен упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Содержание и уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году из-за пандемии коронавируса упрощать не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

как показал себя единый госэкзамен за десять лет

Эволюция ЕГЭ: как показал себя единый госэкзамен за десять лет

"Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 году - прим. ТАСС) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию", - заявил Музаев.

Согласно утвержденному расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи в 2022 году у одиннадцатиклассников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Экзамен по базовой математике

Музаев подчеркнул, что Рособрнадзор не видит предпосылок к отмене ЕГЭ по базовой математике в 2022 году из-за ковида.

"Два года показали, что мы научились жить и в ковиде, сдавать экзамены научились. Нет таких предпосылок", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он напомнил, что 15 декабря уже утверждено расписание ЕГЭ.

В 2021 году ЕГЭ по базовой математике из-за пандемии был отменен, профильную математику сдавали выпускники, которым экзамен был необходим для поступления в вуз.

ПЦР-тесты для учеников

Рособрнадзор не будет требовать результаты ПЦР-тестов на ковид от участников ЕГЭ в 2022 году, сообщил глава ведомства.