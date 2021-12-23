Четверть жителей регионов хотят переехать на работу в Москву и Петербург в 2022 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый работоспособный житель регионов России собирается покинуть родной город ради работы в столичных компаниях. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Зарплаты.ру", проведенном в период с 13 по 17 декабря среди 2,6 тыс. жителей регионов страны.

По данным аналитики, 24% респондентов сообщили о планах в 2022 году переехать для работы в столичных город, из них 58% опрошенных выбрали Москву, 42% - Санкт-Петербург. К причинам для внутренней трудовой миграции участники опроса относят перспективы устроиться на работу с более высокой зарплатой - 49%, отсутствие в регионах возможностей для профессионального развития - 25%, карьерный рост - 10%, шансы получить место в известной компании - 8% и новый опыт в управлении - 3%.

Для людей возрастной категории 35-44 года основной мотивацией выступают именно карьерные возможности и развитие. Для групп респондентов 25-34 года и 45-55 лет более важен высокий доход. Основная часть опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет готова отказаться от переезда в столичный город, если там предложат низкую, на их взгляд, зарплату.

Среди тех, кто планирует переехать в Москву или Санкт-Петербург в 2022 году, 12% респондентов уже получили приглашение для трудоустройства, 37% пока проходят удаленные собеседования, 45% нацелены искать работу после того, как окажутся в новом городе.

У 51% участников опроса с планами на переезд в одну из столиц, по их личным прогнозам, из-за смены работы и города доход вырастет более чем на 50% в сравнении с текущим заработком, у 36% - на 30-50%, у 11% - на 20-30%. Лишь 2% респондентов считают, что способны зарабатывать в столичном городе на 15-20% больше, чем в регионе.

Около 46% готовых к трудоустройству в Москве или Питере участников опроса отметили, что от идеи с переездом их заставит отказаться низкий заработок. Еще 29% опрошенных указали среди негативных факторов отсутствие предложений от работодателей, 18% - сложности с жильем на новом месте, 7% - некомфортные условия релокации со стороны компании в столице.

Возвращение и перспективы

Если возникнут проблемы с работой, то 21% планируют вернутся обратно в родной город, 23% останутся на месте и будут искать другую работу, 56% намерены принимать решение в зависимости от своей актуальной ситуации с финансами.

Наибольшего прироста в зарплате после переезда ожидают работники сфер IT, бухгалтерии, финансов. Готовы к сокращению доходов из-за смены города работники образования и транспорта.