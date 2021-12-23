Генпрокуратура за год выявила 7 тыс. нарушений в обращении с животными

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Органы прокуратуры в течение 2021 года выявили более 7 тыс. нарушений закона об ответственном обращении с животными, было возбуждено 25 уголовных дел. Это следует из официального ответа первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина на запрос первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Всего в текущем году органами прокуратуры вскрыто свыше 7 тыс. нарушений закона, в целях устранения которых внесено более 2,5 тыс. представлений, опротестовано 530 правовых актов, в суды направлено 1,1 тыс. заявлений. По требованиям и постановлениям прокуроров 1,2 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 25 уголовных дел", - отмечается в документе.

Так, отмечают в Генпрокуратуре, проверочные мероприятия были проведены во всех регионах РФ. Итоги таких проверок "свидетельствуют о недостаточной эффективности принимаемых уполномоченными органами власти мер по реализации положений федерального закона". В частности, в 62 регионах после проверок была приведена в соответствие с нормами деятельность 500 приютов, зоопарков и цирков. Кроме того, было также пресечено более 160 фактов незаконного использования животных и жестокого обращения с ними. "В большинстве субъектов РФ прокурорами было обеспечено принятие необходимых региональных и муниципальных правовых актов, прекращение практики эвтаназии (умерщвления) животных при отлове в отсутствие установленных законодательством оснований", - говорится в документе.

Как отмечают в Генпрокуратуре, негативное влияние на состояние законности оказывает "отсутствие административной ответственности за несоблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, правил владения ранее приобретенными и запрещенными к содержанию особями, а также обязанности получения лицензий коммерческими структурами, использующими животных в придорожных кафе, ресторанах, торговых центрах и на иных подобных объектах".

В документе также отмечается, что о состоянии законности и недостатках нормативно-правового регулирования в сфере обращения с животными проинформированы президент и правительство РФ.