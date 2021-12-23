Загрязнение земель выявили на 9,4 тыс. кв. км территории бывшего Семипалатинского полигона

НУР-СУЛТАН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана завершили начавшееся в 2008 году комплексное экологическое исследование территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Согласно представленным в четверг материалам министерства энергетики, анализ выявил 9,4 тыс. кв. км земель, загрязнение которых превышает норму.

В Мажилисе (нижней палате) парламента состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждался законопроект "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности". В презентации Минэнерго говорится, что суммарная мощность взрывов, произведенных на территории полигона за годы его существования, в 250 раз превышает мощность сброшенных на Хиросиму зарядов.

Комплексное экологическое исследование проводилось на площади 18 311,4 кв. км. Всего было произведено несколько миллионов измерений и проанализированы десятки тысяч образцов грунта. Эксперты пришли к выводу, что 8,9 тыс. кв. км являются пригодными для использования, а 9,4 тыс. кв. км по-прежнему загрязнены сверх установленной нормы.

В то же время специалисты полагают, что радиоактивное загрязнение не распространяется на всей территории бывшего полигона и является локальным. Власти страны рассчитывают, что разрабатываемый проект закона в будущем позволит вернуть пригодные земли в хозяйственный оборот.

Семипалатинский испытательный полигон - крупнейший ядерный полигон в мире - был закрыт 29 августа 1991 года. На нем с 1949 по 1989 годы было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая ядерными испытаниями, составляет более 300 тысяч кв. км. Более миллиона человек признаны жертвами испытаний. Казахстан при содействии международного сообщества, включая ООН и стран-доноров, на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с негативными последствиями деятельности полигона.