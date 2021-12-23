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В Москве с начала года составили около 340 тыс. протоколов о неуплате штрафов водителями

Как отметили в ГИБДД, неуплата административного штрафа в срок влечет его наложение в двукратном размере, арест или обязательные работы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 340 тысяч протоколов составлено с начала 2021 года на водителей, которые систематически не уплачивают штрафы за нарушение ПДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За 11 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений дорожно-патрульной службы составлено более 337 тыс. административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Напоминаем, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ДПС, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа (но не менее 1 тыс. рублей) либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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