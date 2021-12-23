Пенсионный возраст составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин до 2024 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В первом полугодии 2022 года пенсионного возраста достигнут женщины 56,5 года и мужчины 61,5 года, родившиеся во втором полугодии 1965 и 1960 годов соответственно. Они получат право назначения страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, новая граница пенсионного возраста будет действовать до 2024 года, следует из федерального закона об индексации пенсий.

Закон, вступивший в силу 1 января 2019 года, закрепляет новый пенсионный возраст 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, таким образом, пенсионный возраст увеличивается на пять лет. Однако с 2019 по 2028 год идет переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста. На первом этапе повышение затронуло мужчин 1959 года рождения в возрасте 60,5 года и женщин 1964 года рождения в возрасте 55,5 года - для граждан выход на пенсию произошел на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Следующее повышение - на один год - произошло во втором полугодии 2021 года, и сейчас граница пенсионного возраста составляет 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин, если они были рождены в первом полугодии 1965 и 1960 годов соответственно.

С 2022 года в первом полугодии пенсионного возраста также достигнут родившиеся в 1965 и 1960 годах, но уже во втором полугодии. Граница пенсионного возраста в 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин будет действовать до следующего повышения в 2024 году. Тогда пенсионный возраст женщин будет повышен сразу до 58 лет, и на пенсию смогут выйти родившиеся в 1966 году, а у мужчин - до 63 лет, и на пенсию будут выходить родившиеся в 1961 году.

Следующее повышение до 59 лет у женщин и 64 лет у мужчин произойдет в 2026 году, а окончательно до 60 и 65 лет пенсионный возраст будет повышен в 2028 году.