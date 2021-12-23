Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Луганск

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Колонна автомобилей МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск. Об этом сообщило в четверг агентство Луганскинформцентр.

По его информации, шесть грузовиков 105-го гуманитарного конвоя доставили 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов.

Предыдущий конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыл 25 ноября. Он доставил в Луганск 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов, в том числе более 150 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в ЛНР 22 августа 2014 года. С тех пор автомобильные колонны российских спасателей доставили жителям Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них в ЛНР - почти 49 тыс. тонн.