В Белоруссии выпустили первую серию вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике в рамках белорусско-российского проекта выпущена первая серия вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу.

"Специалисты РУП "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу, сообщает пресс-служба ведомства в четверг. - На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии "Спутник V" и "Спутник Лайт". Планируется, что 23 декабря эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию.