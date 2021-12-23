Петербургский госуниверситет предложил создать в России ассоциацию академической честности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) разработал предложение по созданию в России первой ассоциации академической честности, которая будет продвигать принципы добросовестного проведения зачетов и экзаменов, а также выступать против злоупотреблений в процессе оценивания знаний. Предложение будет представлено на одном из ближайших заседаний Ассоциации ведущих университетов России, сообщила ТАСС пресс-служба СПбГУ.

"Главными задачами ассоциации академической честности должны стать популяризация идей учебной справедливости, а также разработка стандартов для проведения онлайн- и офлайн-экзаменов. Предполагается, что в состав объединения смогут войти студенческие советы российских университетов, преподаватели высшей школы и другие представители академического сообщества. Эту инициативу эксперты СПбГУ также планируют представить на заседании Ассоциации ведущих университетов России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, студенты СПбГУ периодически сталкиваются с проблемами, связанными с академической честностью. Например, когда недобросовестные студенты выкладывают в общий чат в социальной сети ответы на итоговый тест, что нарушает правила прохождения аттестации. Также есть вопросы к проведению экзаменов онлайн, потому что с появлением дистанционных занятий количество студентов, сдавших сложную дисциплину с первого раза, подозрительно увеличилось.

"Сегодня профессиональное сообщество беспокоят вопросы академической честности, поскольку любые злоупотребления, особенно если речь идет об оценивании полученных знаний, дискредитируют саму идею как офлайн-, так и онлайн-обучения. <...> Широкое распространение электронных систем контроля в перспективе позволит значительно повысить уровень образования, поскольку с такой проверкой можно быть уверенным, что зачеты и экзамены сдаются честно", - процитировали в пресс-службе директора Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Владимира Старостенко.

Как сообщает пресс-служба, многие студенты опасаются системы электронного контроля из-за ее возможной некорректной работы. Но как показывает практика, во время последней летней сессии в СПбГУ испытание с третьей попытки из-за нарушения процедуры не смогли пройти только 13 человек из 11 тыс. студентов.

На сегодняшний день в России пока нет подобного академического общества, которое бы продвигало общие принципы и стандарты проведения зачетов и экзаменов. Но они есть в других странах, например, в 1992 году был основан Международный центр академической честности (ICAI), с 2017 года действует Европейская сеть академической честности (ENAI), в Казахстане с 2018 года работает "Лига академической честности".