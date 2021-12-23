Замгенпрокурора РФ объявил предостережение алтайскому министру энергетики

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке, передает корреспондент ТАСС в четверг с процедуры вынесения предостережения в краевой прокуратуре в рамках рабочего визита.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут около 18 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за частых аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС. Последний раз крупная авария на ТЭЦ, которая является единственным источником теплоснабжения в городе, произошла в начале ноября текущего года - по причине зашлакованности одного из котлов из-за некачественного угля.

"Ведомство, вверенное вам, не участвовало в подготовке планов по финансовому оздоровлению МУП. Как итог - в зимний период не защищены люди. Если наши люди получат причинение вреда жизни и здоровью, то вопрос о халатности распространим с муниципальных властей на вас", - сказал Демешин. Химочка, который занимает должность министра в регионе неполные два года, отметил, что власти региона принимали меры по подготовке ТЭЦ к зиме.

"За неполные два года можно горы свернуть. Вы должны принимать решения, а вы два года не решаете вопрос. Если дети пойдут в больницы с пневмониями в этом году, то вы пойдете под уголовную ответственность", - подчеркнул Демешин.

О проблемах с теплоснабжением Ярового

На низкие температуры в квартирах жители Ярового жалуются ежегодно во время отопительного сезона. Проблемная ТЭЦ в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт.

По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются в 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует до 1,5 млрд рублей.

1 ноября 2021 года в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. Несколько дней в городе наблюдались перебои в теплоснабжении, по данным фактам были возбуждены уголовные дела в отношении главы администрации города, директора и главного инженера ТЭЦ. Из бюджета региона в ноябре было выделено более 100 млн рублей на приобретение качественного угля.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 15 декабря 2021 года подписал постановление об отмене режима ЧС и заменил его на режим повышенной готовности.