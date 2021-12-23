Журналистов перед большой пресс-конференцией Путина обработают частицами серебра

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Журналистов, участвующих в четверг в большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в столичный Манеж обработают частицами серебра. Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала " Россия-24 ", это одна из мер, принятых на фоне пандемии.

О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

"Особое внимание при подготовке пресс-конференции нашими специалистами было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям", - отметила она.

Например, пояснила Крылова, на площадке установлен "уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром (частицами серебра - прим. ТАСС) всех входящих журналистов на пресс-конференцию". "Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно", - заверила она.

Кроме того, продолжила пресс-секретарь управделами, стулья расставлены с необходимой дистанцией в полтора метра друг от друга, чтобы представителям СМИ в Манеже было "удобно и, главное, безопасно". "При входе всем журналистам, всем коллегам будут розданы маски", - рассказала она. Во всех помещениях, где будет находиться пресса, также установлены санитайзеры.

Кроме того, для журналистов подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра. Они разложены на креслах в зале, где пройдет пресс-конференция, передает корреспондент ТАСС.

Большая пресс-конференция президента начнется в 12:00 мск. Она пройдет в столичном Манеже. В таком формате Путин пообщается с журналистами в семнадцатый раз.