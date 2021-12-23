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Власти Чукотки смягчили ковидные ограничения перед новогодними праздниками

Заполняемость залов увеличили до 70%

ТАСС, 23 декабря. Власти Чукотки разрешили проводить массовые мероприятия на Чукотке при 70% заполняемости зала. До этого на мероприятия допускалось не более 30 человек, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

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"В Чукотском автономном округе скорректировали правила проведения массовых мероприятий перед новогодними праздниками. Теперь заполнять закрытые помещения можно на 70% от проектной вместимости площадки. Соответствующие изменения в постановление внес губернатор Роман Копин", - говорится в сообщении.

В документ также внесено уточнение, касающееся села Омолон: для прибывающих на территорию населенного пункта из других регионов вводится обязательное экспресс-тестирование. Действие ограничительных мер с учетом изменений продлено до 28 февраля 2022 года включительно.

По данным окружного оперативного штаба, с начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразились 2 944 жителя, из них выздоровели 2 813 человек, 37 - умерли. План вакцинации от коронавируса на Чукотке выполнен на 96%. Полностью в округе привились от коронавируса более 27 тысяч человек. Ревакцинацию прошли около 8 тысяч жителей.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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