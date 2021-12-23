Авиакомпания Utair в январе соединит Элисту с рядом городов юга России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в январе 2022 года начнет полеты из Элисты в Астрахань, Волгоград, Краснодар и Сочи, продолжит летать в Ростов-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В январе Utair запускает три новых маршрута в Элисту: из Астрахани, Волгограда и Краснодара. Также авиакомпания возобновит рейсы в столицу Калмыкии из Сочи и продолжит летать из Ростова-на-Дону", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, перелеты по каждому направлению будут выполняться дважды в неделю на самолете ATR 72 вместимостью 70 кресел. Так, рейс в Волгоград начнет выполняться с 10 января, в Астрахать - с 11 января, в Краснодар и Сочи - с 13 января.

"Utair открыл полеты в Элисту весной 2021 года в рамках развития прямого авиасообщения между городами Южного федерального округа. Это направление востребовано у наших пассажиров, поэтому мы приняли решение в 2022 году открыть новые маршруты в столицу Калмыкии из регионов, чтобы жители Юга могли путешествовать без пересадок по экономичным тарифам", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).