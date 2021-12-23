Около 40 тыс. детей приглашены на новогоднюю елку мэра в Гостиный Двор в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Почти 40 тыс. детей, отличившихся в учебе и спорте, а также с ограниченными возможностями здоровья приглашены на традиционную новогоднюю елку мэра в Гостиный Двор в Москве с 25 декабря по 7 января. Дети увидят сказочное шоу с элементами театра, балета и цирка, музыкой и выступлениями артистов лучших московских театров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Гостином Дворе состоится традиционная новогодняя елка Мэра. С 25 декабря по 7 января здесь будут проходить праздничные представления со световыми эффектами и 3D-графикой. Ребята увидят сказочное шоу с элементами театра, балета и цирка, музыкой и выступлениями артистов лучших московских театров. На представления приглашены 38 220 детей - те, кто отличился в учебе и спорте, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей или из многодетных семей", - говорится в сообщении.

От имени мэра Москвы билеты получили, в том числе дети-сироты из детских домов и социально-реабилитационных центров, дети с отличными успехами в учебе, с ограниченными возможностями здоровья из интернатов, оставшиеся без попечения родителей и дети из регионов и национально-культурных автономий.

Для родителей и сопровождающих, которые не планируют посещать спектакль, будет организована комфортная зона ожидания в фойе. Оттуда можно следить за прямой трансляцией представления на большом экране. Спектакли новогодней елки Мэра будут проходить практически каждый день - 25, 26, 27, 29 и 31 декабря, а также 1, 2, 4, 6 и 7 января. Зрители, не достигшие возраста 18 лет, допускаются на мероприятие без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код и паспорт.