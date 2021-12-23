Генпрокуратура выявила более 2,1 тыс. нарушений в ходе проверок шахт в регионах России

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,1 тыс. нарушений выявлено в ходе проверок добывающих полезные ископаемые предприятий в регионах РФ. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Алтайский край заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Они (проверки - прим. ТАСС) продолжаются, причем не только по СФО, а по всей стране, где недра добычи руды, угля и иных полезных ископаемых. Вскрыты уже более 2,1 тыс. нарушений. Наш конечный критерий - это безопасность людей. Эти нарушения, которые мы вскрыли, показывают главное - что неэффективно работает действующая система контроля", - сказал он.