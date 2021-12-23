В парках Москвы пройдет предновогодняя онлайн-программа

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Предновогодняя онлайн-программа пройдет в парках Москвы. Для горожан подготовили тематические мастер-классы, виртуальные выставки и многое другое, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"С тематической предновогодней программой в парках, подведомственных Департаменту культуры, подписчики смогут подготовиться к новогодним праздникам: нарисовать открытки для близких, сделать уникальные сувениры своими руками", - рассказал собеседник агентства.

Так, например, 24 декабря в 14:00 подписчики Бабушкинского парка смогут увидеть на его страницах в социальных сетях виртуальную выставку детских творческих работ на зимнюю тему. Все экспонаты выполнены в разных творческих техниках - соленое тесто, аппликация, пластилинография.

"А 29 декабря 2021 года в 14:00 в социальных сетях парка пройдет онлайн-марафон новогодних творческих работ - подписчики увидят ролик с поздравлениями и фотографиями, которые целый месяц гости присылали на почту парка. Чтобы принять участие, нужно до 24 декабря прислать творческие работы - фотографии рисунков, поделок, видеозаписи стихотворений, танцев или песен на электронную почту kmmbapark@gmail.com", - рассказал собеседник агентства.

В социальных сетях на страницах парка "Северное Тушино" будет проходить серия мастер-классов по акварельной живописи. Участники смогут нарисовать новогодних героев, зарисовки на парковую тематику и другие композиции. Миниатюры можно будет использовать при создании поздравительных открыток или в качестве домашнего декора. Занятия будут опубликованы 27 и 29 декабря. Подписчики узнают, как нарисовать акварельными красками забавного лисенка в новогоднем лесу и яркую конфету.

"Также 26 декабря в социальных сетях парков "Дубки" и Гончаровский начинается новогодний парад мастер-классов. Каждый день в 12:00 подписчики смогут принять участие в тематическом занятии и сделать украшения для дома, новогодние сувениры и елочные игрушки. 26 декабря из фетра и коктейльных трубочек участники смогут создать "спортивное" украшение коньки, 27 декабря - нарисовать новогоднюю ель, 28 декабря - сделать новогоднюю игрушку "Тигр", 29 декабря - деревянную экоподелку "Медведица и Умка", 31 декабря расскажут, как оригинально украсить пространство под новогодней елкой или создать зимнюю эко-инсталляцию на подоконнике", - уточнили в пресс-службе.