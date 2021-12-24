Пятый канал - один из лидеров национального вещания по итогам 2021 года

По данным Mediascope, Пятый входит в топ-4 среди федеральных каналов в базовых аудиториях "Все 18+" и "Все 4+". С января по ноябрь 2021 года включительно доля канала в ключевой аудитории "Все 25–59" составляет 6,3%, что на 0,1 пункта выше показателей периода прошлого года. Более заметный рост доли канала зафиксирован среди зрителей старше 18 лет. По сравнению с показателями 2020 года, с января по ноябрь текущего года доля выросла с 6,8% до 7,2%. В июле был поставлен исторический рекорд канала - 7,6%. В уходящем году телезрительницы в возрастном сегменте "25–59" проявляли особый интерес к вечернему эфиру по будням. В тайм-слоте 19:00–00:00 Пятый канал занимает второе место среди федеральных телеканалов с долей 8,6%. Пятый канал в очередной раз доказал свое лидерство среди федеральных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в целевой аудитории "Все 25–59". По итогам одиннадцати месяцев 2021 года показатель составляет 103 минуты, это на пять минут выше показателей 2020 года.

В августе этого года был поставлен рекорд - телезрители проводили с Пятым 110 минут в сутки. За два последних года эта цифра выросла на 12 минут. "Известия" и "Известия. Главное" Итоги дня телезрители подводят в полночь с программой "Известия. Итоговый выпуск". Информационные выпуски новостей сохранили высокие позиции и по будням обеспечили Пятому каналу второе место среди всех федеральных каналов с долей 9,7% в аудитории "Все 18+". Также вторую позицию в рейтинге телесмотрения среди национальных вещателей занимает и программа "Известия. Главное" по субботам с долей 8,3% в возрастном сегменте старше 18 лет. Информационные выпуски "Известий" - это оперативное информирование о самых важных событиях в России и мире, прямые включения, собственные съемки, непредвзятый подход к выбору тем и сюжетов, яркая и современная подача информации.

"Алые паруса" на международной арене Легендарный праздник выпускников "Алые паруса" - событие, которого ждут тысячи выпускников школ. Пятый канал ежегодно ведет трансляцию праздника, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиция встречать первый рассвет взрослой жизни вместе с бригом под алыми парусами зародилась в 1968 году. После многолетнего перерыва выпускной был возрожден по инициативе Акционерного Банка "РОССИЯ", Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. "Алые паруса – 2020" завоевали четыре золота и одно серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Праздник выпускников был признан лучшим и награжден золотом в номинациях "Арт-событие", "Праздничное мероприятие", "Культурное событие" и "Музыкальное событие", а серебряную награду получил в номинации "Прямая трансляция". Организаторы премия Global Eventex Awards сравнивают ее с "Оскаром" и "Эмми" в своей области и вручают авторам лучших проектов за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий высочайшего качества. Во всем мире на всех доступных площадках "Алые паруса – 2021" посмотрели почти 100 млн человек. Награды Пятого канала Пятый стал обладателем шести наград конкурса "МедиаБренд". Призовые места получили детективная продукция от Пятого канала, презентация и ролики "Новогодние ID", проекты "АПКиТ" и "Новогодние айдишки", онлайн-презентация "С первых секунд", а также видеопрезентация "Церемония АПКиТ". Кроме того, канал одержал победу в конкурсе "Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР" в четырех номинациях. Серебро принесла Пятому международная премия в сфере телевизионного промоушна, дизайна и маркетинга Promax Asia – 2021. Награда получена в номинации Best Drama Campaign - "Лучшая драматическая кампания" - за промо к сериалу. Рост аудитории в интернете В 2021 году, по данным сервиса "Яндекс.Метрика", посещаемость сайта Пятого канала составила порядка 74 млн уникальных пользователей, что на 17,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество просмотров материалов сайта возросло более чем на 20% и на сегодняшний день достигло 360 миллионов.

Количество подписчиков в официальных аккаунтах Пятого канала в социальных сетях и на официальных YouTube-каналах Пятого увеличилось более чем на 50%. Летом у YouTube-каналов Пятого зафиксирован одиннадцатикратный рост дохода к уровню 2020 года. Суммарное число просмотров на конец лета достигло рубежа в 1 млрд 750 млн. Социальная миссия Пятого канала Возможность помогать людям, вдохновлять, мотивировать и дарить надежду много лет является одним из приоритетных направлений развития канала. Каждую неделю Пятый рассказывает историю ребенка, которому необходимо дорогостоящее лечение. За время существования проекта "День добрых дел" в благотворительные фонды поступило более 4,5 млрд рублей, что помогло спасти сотни жизней. Герои программы "День ангела" - воспитанники детских домов, которые мечтают о любящих родителях и дружной семье. Исполнить это желания им помогает Пятый канал. За время существования проекта приемных родителей обрели 312 человек. Недавно канал стал победителем в специальной номинации "Лучший импакт-проект" премии "Управление изменениями. Визионеры".

В этом году сразу три новых социальных проекта выходили в эфире Пятого: "Возможно все", "Знание - сила" и "Ты сильнее". Еще один значимый импакт-проект - ежегодная онлайн-трансляция премии АПКиТ. Проект занял третье место в номинации The New Physical Event Международного событийного фестиваля BEA World – 2021. Рекордное количество премьерных эпизодов сериального контента В 2021 году Пятый канал снял рекордное количество премьерных эпизодов сериального контента - почти 500 серий. Проекты канала востребованы на международных площадках Amazon Prime и Tubi TV, а также в Америке, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Азии и странах СНГ. ​​​​