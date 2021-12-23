Журналисты собираются в Манеже для участия в пресс-конференции Путина

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские и иностранные журналисты собираются в Манеже для участия в большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовано чуть больше 500 представителей СМИ. Однако пространство Манежа позволяет не создавать скопления людей.

Для журналистов организована зона буфета, где им предлагаются фрукты и легкие закуски. Все продукты индивидуально упакованы, согласно эпидемиологическим требованиям. Там же, на нижнем уровне Манежа, дополнительно организовано место для трансляции пресс-конференции, несмотря на то, что у всех журналистов будет допуск в зал.

Участники традиционно приходят на пресс-конференцию с плакатами для привлечения внимания главы государства, хотя в этот раз их не очень много, и заготовки не очень броские. Пресс-служба Кремля несколько лет назад ограничила форматом А3 размер плакатов, чтобы они не мешали работе фотографов и операторов.

Из соображений эпидемиологической безопасности расстояние между столом, за которым будет сидеть президент, и журналистами составит не менее 20 метров. Будут ли видны Путину с такого расстояния плакаты представителей СМИ, покажет практика.

Но помочь некоторым журналистам могут яркие национальные наряды, в которых они пришли на пресс-конференцию. Так поступили, в частности, журналисты из Калмыкии. Они планируют задать президенту вопрос об обеспечении региона питьевой водой.

Представитель СМИ из Мурманской области хотел бы поднять тему строительства жилья в регионе, газификации, а также проблему оттока населения. Журналист "Тобольского времени" с плакатом "Безопасность детей" подготовил президенту вопрос о защите молодежи от деструктивной информации в интернете. Представитель Армении с плакатом "Война?" планирует спросить российского лидера, когда в регион Южного Кавказа наконец придет мир.