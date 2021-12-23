В Ленобласти уровень госпитализаций с COVID-19 остается на высоком уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией в Ленобласти увеличилось на 130 человек за прошлую неделю. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин на заседании правительства Ленобласти.

"Количество госпитализированных за прошлую неделю у нас на 130 человек больше, чем неделей ранее, и на этой неделе мы тоже видим, что уровень госпитализаций в 130-140 человек у нас сохраняется. <...> На сегодняшнее утро 1 426 пациентов у нас находятся в "красной" зоне, всего развернуто 1 889 коек, свободный коечный фонд 24,5%. Именно с этим коечным фондом мы и пойдем в новогодние праздники. <...> Исходя из той ситуации, которая существует и возможных рисков более быстрого распространения новых штаммов коронавируса переводим в режим повышенной готовности на новогодних праздниках еще два стационара, они пока работать не будут, но тем не менее управленческие команды этих больниц будут готовы", - сказал он.

По его словам, до первого февраля регион обеспечен всеми необходимыми лекарствами для амбулаторного звена, также выделено 65 млн на приобретение препаратов для стационарного звена и 27 млн на средства индивидуальной защиты. Сейчас в Ленобласти есть все вакцины от COVID-19, ими можно привиться в 126 пунктах. "Ежедневный уровень вакцинации около 7-8 тыс. вакцинированных. На сегодняшний день 59,8% взрослого населения у нас прошли вакцинацию, я думаю, что мы этот важный порог в 60% преодолеем и пойдем дальше. Видим, что в принципе темпы вакцинации несколько снизились", - рассказал Вылегжанин.

При этом, как отметил председатель комитета, уровень вакцинации от гриппа в этом году стал рекордным за всю историю прививочной кампании в Ленобласти - 62,5% населения.