Источник: СК проверяет высказывания блогера Лебедева о мощах святых

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи московского СК проверят высказывания блогера и дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых, размещенные в его Telegram-канале. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"По информации об оскорбительных высказываниях о мощах святых в Telegram-канале Артемия Лебедева проводится доследственная проверка на наличие признаков состава преступления по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий")", - сказал источник.

Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение - о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.

21 декабря в РПЦ призвали проверить на предмет оскорбления церкви высказывания блогера Артемия Лебедева, который в своем Telegram-канале грубо отозвался о поклонении мощам святых, в частности преподобного Сергия Радонежского.