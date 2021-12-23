Суд оштрафовал GitHub на 1 млн рублей за публикацию списков "Умного голосования"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал сервис GitHub на 1 млн рублей из-за публикации списков "Умного голосования". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, один из мировых участков которого рассматривал данное дело об административном правонарушении.

"422 Мировой судебный участок признал виновным GitHub Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ) и назначил компании наказание в виде штрафа в 1 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее сообщалось. что Роскомнадзор составит в отношении веб-сервиса протокол за неудаление информации по причине того, что веб-сервис опубликовал списки "Умного голосования".

GitHub - крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. На его сайте перед выборами в Государственную думу в 2021 году был опубликован список всех кандидатов "Умного голосования" по всем регионам РФ.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях. Они с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства после отказа удалить запрещенный контент.