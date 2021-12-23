Прокурор в суде признал отсутствие последствий противоправной деятельности "Мемориала"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представитель прокуратуры Москвы в четверг попросил Мосгорсуд ликвидировать организацию "Правозащитный центр "Мемориал" (признана в России НКО-иноагентом), признав при этом, что последствий противоправной деятельности организации пока не наступило, а есть только их угроза, передает корреспондент ТАСС.

"Последствий противоправной деятельности организации "Мемориал" не наступило, но закон говорит, что в обязанность правоохранительных органов входит пресечение самой их угрозы. Прошу на этом основании иск о ликвидации организации "Правозащитный центр "Мемориал" удовлетворить", - сказал представитель прокуратуры, отвечая на вопрос суда.

При ответе на уточняющие вопросы представителей "Мемориала" прокурор уточнил, что рассматривает в качестве последствия деятельности организации формирование негативного общественного мнения о российской власти. "Но сказать, что кто-то на фоне этого сформированного убеждения пошел и начал совершать экстремистские действия, - такого мы сейчас сказать не можем", - заявил представитель прокуратуры Москвы.

Согласно выводам прокуратуры, "Мемориал" неоднократно ставил под сомнение решения Верховного суда и высказывался за допустимость деятельности террористических организаций. Необходимость ликвидации "Мемориала" прокурор обосновал заботой о соблюдении принципов национальной безопасности и целостности РФ. "Мы считаем, что "Мемориал" и председатель его совета Александр Черкасов совершали неоднократные и грубые нарушения закона. Организация демонстрирует устойчивое пренебрежение к закону "Об иностранных агентах". Так как организация не указывает, что она - иностранный агент, читатель не может объективно оценить указанную информацию", - заключил прокурор.

Мосгорсуд в четверг начал рассмотрение по существу иска московской городской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Пресса была допущена к освещению процесса посредством видеотрансляции из зала заседания. Генпрокуратура ранее подала в Верховный суд РФ иск о ликвидации признанной иноагентом международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. В течение нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.