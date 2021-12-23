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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье впервые за три месяца выявили менее тысячи заразившихся ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев за сутки возросло на 959, это минимум с 23 сентября

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 959, что стало минимумом с 23 сентября, следует из опубликованных данных оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 1 351 случай заражения, всего с начала пандемии - 630 472.

Число выздоровевших увеличилось на 2 062, до 573 555, а количество умерших - на 53, до 11 701. Таким образом, в данный момент в регионе проходят лечение 45 216 человек, следует из данных штаба. 

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