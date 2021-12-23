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На западе и севере ХМАО выпало свыше 50% осадков за сутки от месячной нормы

Наибольшее количество отметили в Кондинском районе в пгт. Куминский и в Белоярском районе в деревне Юильск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Циклон из Европейской части России принес снегопад в западные и северные районы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Всего за сутки выпало более 50% осадков от месячной нормы, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"Через территорию Югры проходил циклон из Европейской части России. В связи с чем в ряде западных и северных районов выпали обильные осадки в виде снега - около 50% и более от месячной нормы. Наибольшее их количество отмечено в Кондинском районе в пгт. Куминский - 17 мм или 50% от месячной нормы, в Белоярском районе в деревне Юильск - 15 мм или 60% от месячной нормы и в Ханты-Мансийске выпало 15,9 мм или 44% от месячной нормы осадков", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, по прогнозу синоптиков, на смену циклону в регион придет антициклон и интенсивность осадков ослабеет, а температура воздуха понизится ночью до минус 20-25 градусов, по северным районам до минус 28-33 градусов, днем до минус 12-17 градусов, по северным районам до минус 20-25 градусов.

В Ханты-Мансийске в связи с большим количеством выпавших осадков в настоящее время дорожные службы в усиленном режиме расчищают улицы и тротуары. Во многих дворах лежит очень много выпавшего снега, в ряде случаев машины жителей застревают. Им на помощь приходят неравнодушные граждане.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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