Хабаровские власти заявили, что для плановых операций не потребуются ковид-сертификаты

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Предъявление ковид-сертификатов при плановой госпитализации, в том числе при проведении операций в медучреждениях Хабаровского края, не требуется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В соцсетях опубликовали фотографию объявления в Краевой клинической больнице №1 (ККБ №1), где сообщается, что плановая госпитализация в учреждение осуществляется при наличии ковид-сертификата. В комментарии к посту люди отмечали, что не смогли попасть на операцию с отрицательным тестом на наличие инфекции.

"Предъявлять QR-коды и справки о вакцинации для плановой госпитализации не требуется. Министерство Хабаровского края поручило главному врачу [ККБ №1] привести приказы больницы в соответствие с нормативными документами правительства и Министерства здравоохранения Хабаровского края", - сообщили в пресс-службе Минздрава края.

Там пояснили, что в протоколе оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 говорится, что при посещении мест площадью свыше 1 тыс. кв. м необходимо предъявлять ковид-сертификат или справку о медотводе. Однако речь шла о торговых центрах и не касалась медицинских учреждений. В больнице некорректно поняли протокол.

"В ККБ №1 на утро 23 декабря госпитализировано 720 человек. <...> Есть локальный приказ больницы: на входе в приемное отделение сопровождающих коды проверяются. Тем не менее при экстренной ситуации госпитализация проводится без проверки кодов, в приемном отделении по показаниям проводят тестирование. Плановая госпитализация проводится при наличии QR-кода. Но та, что не может быть отсрочена, и из районов, - проводится без этого. Всем больным в направлении и перечне требований прописана необходимость по вакцинации. Каждый случай разбирается индивидуально. Данные меры были приняты для профилактики заноса инфекции в стационар", - процитировали в пресс-службе заместителя главного врача больницы Ольгу Молчанову.

Из-за сложной обстановки с заболеваемостью ковидом в регионе введены ограничения. Ковид-сертификаты требуют в торговых центрах, госучреждениях, учреждениях культуры, в парикмахерских и салонах красоты, в кафе и ресторанах, в гостиницах, хостелах, банях, фитнес-центрах и бассейнах, на внутренних перелетах. На дистанционную работу перевели учреждения дополнительного образования для детей. Закрыты детские игровые комнаты, действуют и другие ограничения.