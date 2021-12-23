Около 500 новогодних подарков доставили в Сирию из Тульской области

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области доставили около 500 новогодних подарочных наборов с тульскими сладостями в Сирию самолетом Военно-транспортной авиации ВКС России. Всего в составе гуманитарного груза предприниматели собрали более 4,5 тонны продовольственных товаров, сообщила пресс-служба облправительства.

"По инициативе губернатора Алексея Дюмина предприниматели региона собрали более 4,5 тонны продовольственных товаров. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, средства для дезинфекции, а также 500 новогодних подарочных наборов для детей с тульскими сладостями", - говорится в сообщении.

Груз был доставлен в Сирию самолетом Военно-транспортной авиации ВКС России. Жителям подарки передал заместитель губернатора Сергей Егоров. "Тульская область традиционно активно участвует в оказании помощи сирийскому народу. По поручению губернатора очередной гуманитарный груз, уже третий в этом году, сформирован правительством региона при поддержке тульских предприятий", - приводит пресс-служба слова Егорова.

Он отметил, что и в дальнейшем жители и предприятия области будут поддерживать сирийский народ.

Тульская область с 2017 года поставляет гуманитарную помощь в Сирийскую Арабскую Республику, в том числе в рамках всероссийской акции "Дети России - детям Сирии".