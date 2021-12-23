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Уровень коллективного иммунитета в России к ковиду достиг 59,4%

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что страна может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета в России к ковиду достиг 59,4%. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.

"Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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