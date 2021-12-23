Путин заявил, что бюджет России носит социально ориентированный характер

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бюджет России носит социально ориентированный характер. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Конечно, это социально ориентированный бюджет <…> Если посмотреть расходы на тоже здравоохранение и на социалку: вот по здравоохранению, если взять расходы из федерального бюджета и систему ОМС, и региональные бюджеты - где-то 1,5-1,7 трлн они тратят на здравоохранение. Рост очевидный", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Путин уверен, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.