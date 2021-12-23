Комитет Совфеда поддержал законы об ответственности за неполную уплату алиментов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате одобрить в пятницу законы о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

В частности, статья 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется уточнением, согласно которому неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет наказание. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

Второй закон вносит изменения в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которой предусмотрено наказание в виде исправительных и принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов. После принятия поправки злостные неплательщики алиментов не смогут больше уходить от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении.

При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством.