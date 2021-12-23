Генпрокуратура проверит центры занятости по всей стране в первом полугодии 2022 года

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Центры занятости по всей стране проверит Генпрокуратура РФ в первом полугодии 2022 года из-за ситуации с неформальной занятостью, сообщил журналистам в четверг во время рабочего визита в Алтайский край замгенпрокурора Дмитрий Демешин.

"У нас есть такое понятие как неформальная занятость и наши люди, которые идут в эту неформальную занятость и не защищены законом. Получается, что у нас не работают центры занятости надлежащим образом, не работают налоговые инспекции. <…> С другой стороны, те люди, которые работают без оформления на рынке, таксистами без регистрации, не защищены, они попадают под удар недобросовестных работодателей. Поэтому в том числе по инициативе сибиряков по всей стране в первом полугодии 2022 года будет проведена системная проверка центров занятости и неформальной занятости по всей стране", - сказал Демешин.

Он отметил, что в ходе проверки прокуроры изучат работу центров занятости и процесса назначения пособий по безработице.

"Мы посмотрим эту ситуацию. Посмотрим взаимные обязательства: людей перед государством в виде выплаты налогов и государства - в обеспечении прав людей. <…> Ряд наших людей занимают позицию, что лучше получать социальное пособие - приходить к работодателям и просить отметку. Наша задача - заставить центры занятости принципиально подходить к этому вопросу, потому что жители края должны получать здесь работу, а не мигранты из стран Азии. <…> Одна из наших задач, чтобы люди, которые стоят на учете в центрах занятости, получали работу и переобучение по специальности", - подчеркнул Демешин.

Прокурор Алтайского края Антон Герман уточнил, что в регионе отмечается снижение задолженности по зарплате перед работниками предприятий. Так, на 1 января 2021 года долг предприятий по зарплате составлял 150 млн рублей, а сейчас уже 97 млн рублей, снижение составило 36%. По словам Германа, задолженность по зарплате имеется у 64 предприятий Алтайского края, 40 из которых - банкроты. Более 70 млн рублей из общей задолженности принадлежит именно предприятиям-банкротам.