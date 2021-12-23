В Крыму цифровая система оплаты проезда идентифицирует вакцинированных пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Внедрение на транспорте в Крыму автоматизированной системы оплаты проезда позволило идентифицировать пассажиров, вакцинированных от коронавируса, в том числе для обеспечения ограничения льгот для людей старшего поколения, сообщили в четверг ТАСС в министерстве транспорта республики.

Ранее в Крыму ограничили льготный проезд пассажиров старше 60 лет. С 15 декабря льготу вернули для вакцинированных от коронавируса пожилых людей.

"Крымская система является одной из передовых в Российской Федерации, что позволило реализовать меры по ограничению перевозки граждан в возрасте 60 плюс в общественном транспорте Республики Крым в период ограничительных мер с информированием данной категории граждан при помощи SMS-рассылки, а также информированием об их отмене. На сегодняшний день данная система единственная в России позволяет идентифицировать граждан, прошедших вакцинацию, для обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий на общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители республики в 2021 году воспользовались системой более 45 млн раз, в том числе в декабре было совершено более 1,5 млн транзакций гражданами льготных категорий. "В данный момент система учитывает только вакцинированных граждан льготной категории - 60 плюс. Такая высокая степень цифровизации транспорта, позволит в ближайшее время решить вопросы введения QR-кодов в общественном транспорте", - отмечается в сообщении.

Правительство Крыма реализует региональный проект "Цифровые технологии", основным исполнителем которого является министерство транспорта республики. Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) разработана и функционирует в соответствии с инвестиционным соглашением с компанией "Цифровая среда" при поддержке банка РНКБ.