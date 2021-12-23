{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

Открытия новогодних елок в Казани перенесли из-за морозов

Мероприятия 23 декабря проведут в сокращенном формате

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Праздничные открытия елок в районах Казани перенесли на два дня из-за погоды. Мероприятия, которые все-таки состоятся в четверг, проведут по сокращенной программе, сообщили в пресс-службе мэрии Казани в четверг.

"Открытия новогодних елок в районах Казани перенесены из-за погодных условий. Мероприятия, запланированные на сегодня, пройдут в сокращенном формате либо в выходные", - говорится в сообщении.

Открытие елки и праздничный концерт "Новый КОД" в сквере Татарской государственной филармонии им. Тукая состоится 25 декабря. Здесь появятся интерактивная "Волшебная яблоня", детские аттракционы, фуд-трак и ледовая горка с двумя скатами.

В это же время откроется новогодняя елка на Комсомольской площади в Дербышках. Для гостей будет организована концертная программа с зимними забавами. Они смогут посетить домик Деда Мороза и сфотографироваться в нем всей семьей, а также присоединиться к акции "Добрая почта".

Центральная елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов откроется также 25 декабря в 17:00 в парке "Крылья Советов". На площадке возле елки состоится интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Театрализованное открытие елочного городка в жилом комплексе "Салават Купере" перенесено на воскресенье, 26 декабря. Открытия городков на Бульваре по ул. Юлиуса Фучика и в ЦПКиО им. Горького также переносятся. О дате и времени проведения мероприятий сообщат позже в дирекции парков и скверов.

По прогнозу метеорологов Татарстана, 23 декабря на территории региона ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов.

Теги
РоссияНовый год и РождествоТатарстан
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин заявил, что пытки в местах лишения свободы - проблема не только российская
Читать полностью